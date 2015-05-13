Artik, la nuova piattaforma messa a disposizione da Samsung

[caption id="attachment_10332" align="alignleft" width="300"] Artik[/caption] Samsung ha deciso di presentare Artik che non è altro che una piattaforma open che riesce a comprendere tre tipi di chip e anche tutto ciò che serve per poter sviluppare app e servizi. Questo è stato creato per la internet Things, dunque la Samsung ha deciso di voler sfidare Qualcomm e Intel introducendo questa novità. La linea Artik è composta da tre SoC di diverse dimensioni. Il più piccolo, Artik 1, misura circa 12×12 centimetri e viene alimentato da una batteria a bottone. Il chip integra un processore dual core a 250 MHz, 4 GB di memoria flash, un modulo Bluetooth LE e un sensore di movimento a 9 assi. La piattaforma 10 invece può inoltre, essere anche utilizzata come home server, integra un processore octa core da 1,3 GHz, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna e tanto altro ancora. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni riguardo queste novità che la samsung ha voluto donare ai suoi utenti e non solo in quanto presto si potrà comprendere al meglio l’intenzione dell’azienda. La casa sud coreana quindi sta dimostrando di voler entrare in forte competizione e non solo nel mondo dei dispositivi mobili ma anche in altro.