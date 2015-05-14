Xperia A4, il nuovo dispositivo è stato annunciato in Giappone

[caption id="attachment_10334" align="alignleft" width="300"] Xperia A4[/caption] La Sony secondo le ultime indiscrezioni pare che abbia annunciato l’Xperia A4 in Giappone, si tratta di un dispositivo di fascia medio – alta che probabilmente avrà la sua evoluzione. Intanto sarà distribuito dall’operatore NTT DoComo verso la metà del mese di giugno. Si tratta di un dispositivo dotato di sistema operativo Android 5.0 Lollipop e le altre caratteristiche tecniche sono: un telaio resistente all’acqua e alla polvere, uno schermo da 4,6 pollici con risoluzione di 1280×720 pixel, processore quad core Snapdragon 801 a 2,5 GHz, 2 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 128 GB. La fotocamera principale invece ha un sensore Exmor RS da 20,7 Megapixel con autofocus e flash LED, mentre la fotocamera frontale ha un sensore Exmor R da 2,2 Megapixel. La connettività è WiFi, Bluetooth 4.0, GPS, NFC e LTE. La batteria da 2.600 mAh offre un’autonomia fino a tre giorni, sfruttando la modalità di risparmio energetico Stamina. Dunque si tratta di un dispositivo eccellente e non resta altro per gli utenti che attendere l’uscita di questo fantastico Sony Xperia 4, che sicuramente lascerà tutti a bocca aperta, ma soprattutto concederà ottime esperienze a tutti coloro che lo proveranno.