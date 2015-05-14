Google Fit, ci sono nuove funzionalità per Android Wear

[caption id="attachment_10339" align="alignleft" width="300"] Google Fit[/caption] Google Fit è una nuova novità per Android Wear e a quanto pare ci sono anche i contapassi e tanto altro ancora che permettono di gestire l’interfaccia delle attività introdotte dal sistema. Queste le parole che si evincono riguardo l’aggiornamento: “Quando si stabiliscono gli obiettivi per il fitness è importante avere tutti gli strumenti necessari per controllare i progressi effettuati. Ora, per farlo, Google Fit fornisce una stima della distanza e delle calorie bruciate. Semplicemente aggiornate il vostro profilo includendo genere, altezza e peso, così vi faremo sapere quanto siete andati lontani e quante calorie avete bruciato durante la giornata e nel corso degli allenamenti. Se vi state preparando per una mezza maratona, per smaltire quel cupcake mangiato oppure se semplicemente desiderate muovervi un po’ di più ogni settimana, queste nuove aggiunte di Google Fit vi aiuteranno a tenere traccia dei risultati raggiunti”. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni, anche se è necessario dire che è stato inserito anche un supporto per l’inserimento manuale di altre attività, precisamente 100, Android Wear, le correzioni dei bug e anche altri miglioramenti per la prestazione ed infine anche il rilevamento dei passi e di tutto il sistema per la misurazione dell’attività fisica.