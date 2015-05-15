HTC J Butterfly, un dispositivo migliore dell' HTC One M9
[caption id="attachment_10349" align="alignleft" width="300"] HTC J Butterfly[/caption] HTC J Butterfly, secondo le ultime notizie riportate, pare che sia migliore del dispositivo HTC One M9, tutto questo perché avrà delle specifiche tecniche migliori ma anche un telaio in policarbonato. È stato presentato poco fa ed è un modello che punta all’alta fascia ed è stato annunciato al Mobile World Congress 2015. Le specifiche hardware sono le seguenti: un processore Snapdragon 810, 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash, espandibile con schede microSD fino a 200 GB. La principale differenza rispetto al One M9 è lo schermo. Per il nuovo smartphone è stato infatti scelto un pannello da 5,2 pollici con risoluzione Quad HD (2560×1440 pixel). La fotocamera posteriore usa un sensore da 20,2 Megapixel con Duo Camera e una fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 13 Megapixel. Sono tante altre le funzionalità da scoprire, come ad esempio anche la connettività che è appunto quella Wi Fi, Bluetooth ecc ecc ma la cosa principale da dover sottolineare è la presenza di Android 5.0 Lollipop come sistema operativo, con un’interfaccia Sense 7.0. La vendita del dispositivo HTC J Butterfly inizierà dal mese di giugno ma non in Europa, in quanto il vecchio continente dovrà ancora aspettare un pochino.
