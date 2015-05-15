Google Play Music, un nuovo aggiornamento dell'interfaccia

[caption id="attachment_7381" align="alignleft" width="300"] Google Play Music[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare che Google Play Musica abbia una nuova interfaccia nella versione Web. Il servizio quindi è stato rinnovato dalla Mountain View con uno stile molto simile a quello del Material Design che è già stato testato e approvato dagli altri dispositivi con sistema operativo Android. Una delle cose che subito risalta all’occhio è senza dubbio la possibilità di nascondere o visualizzare il menu laterale che è presente a sinistra, che contiene i vari link per l’accesso rapido alla libreria, alle impostazioni e alle playlist. Ci sono altre novità che riguardano la scheda artisti, album e altri brani con delle biografie e fotografie che possono essere utilizzate come sfondo. Ci sono poi delle funzionalità nella formula Unlimited che sono disponibili con un semplice accesso in pochi click. Non resta altro che conoscere e sfruttare tutte le funzionalità messe a disposizione dall’aggiornamento di Google Play Music che sicuramente renderà l’utilizzo e l’esperienza degli utenti, molto ma molto più piacevole con il passar del tempo, in quanto tutto sarà reso all’altezza delle aspettative e delle richieste anche di coloro che sono molto esigenti. Questa piattaforma sta quindi avendo un’ottima evoluzione, soprattutto grazie ai continui aggiornamenti.