Google Play Music, un nuovo aggiornamento dell'interfaccia
di Redazione
15/05/2015
[caption id="attachment_7381" align="alignleft" width="300"] Google Play Music[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare che Google Play Musica abbia una nuova interfaccia nella versione Web. Il servizio quindi è stato rinnovato dalla Mountain View con uno stile molto simile a quello del Material Design che è già stato testato e approvato dagli altri dispositivi con sistema operativo Android. Una delle cose che subito risalta all’occhio è senza dubbio la possibilità di nascondere o visualizzare il menu laterale che è presente a sinistra, che contiene i vari link per l’accesso rapido alla libreria, alle impostazioni e alle playlist. Ci sono altre novità che riguardano la scheda artisti, album e altri brani con delle biografie e fotografie che possono essere utilizzate come sfondo. Ci sono poi delle funzionalità nella formula Unlimited che sono disponibili con un semplice accesso in pochi click. Non resta altro che conoscere e sfruttare tutte le funzionalità messe a disposizione dall’aggiornamento di Google Play Music che sicuramente renderà l’utilizzo e l’esperienza degli utenti, molto ma molto più piacevole con il passar del tempo, in quanto tutto sarà reso all’altezza delle aspettative e delle richieste anche di coloro che sono molto esigenti. Questa piattaforma sta quindi avendo un’ottima evoluzione, soprattutto grazie ai continui aggiornamenti.
Articolo Precedente
ASUS Zen Pad, avrà due nuovi modelli di dispositivi
Articolo Successivo
HTC J Butterfly, un dispositivo migliore dell' HTC One M9
Redazione