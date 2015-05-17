Caricamento...

ASUS Zen Pad, avrà due nuovi modelli di dispositivi

17/05/2015

[caption id="attachment_10357" align="alignleft" width="300"]ASUS Zen Pad ASUS Zen Pad[/caption] ASUS Zen Pad, secondo le ultime indiscrezioni pare che sarà un modello di due tablet che sarà presentato al Computex 2015. Il sistema operativo integrato in questi dispositivi da 7 e 8 pollici, sarà Android 5.0 Lollipop, quindi l’ultimo aggiornato. Questi dispositivi sono basati su alcuni processori Intel Atom e le altre notizie sul web riportano anche che il materiale e il design potrebbe essere molto simile tra i due, mentre le specifiche tecniche di differenzieranno. Lo Zen Pad 7 avrà: un processore Intel Atom x3, 1 GB di RAM e 8/16 GB di memoria interna, espandibile con schede microSD fino a 64 GB. La fotocamera posteriore, inserita nell’angolo sinistro, avrà una risoluzione di 2 Megapixel, mentre quella frontale userà un sensore da 1,3 Megapixel. Uno schermo da 7 pollici e due tipologie di dispositivo, una con Wifi e l’altra con Wifi e il 3G. I prezzi saranno rispettivamente di 139 e 159 euro. L’ASUS Zen Pad 8 invece ha: processori Intel Atom Z3560 o Z3530 (Moorefield), 2 GB di RAM e 8/16/32/64 GB di storage, espandibile con micro SD. Per questo dispositivo però non si conoscono ancora i prezzi e proprio per questa ragione, non resta che attendere ulteriori informazioni.

