ASUS Zen Pad, avrà due nuovi modelli di dispositivi

ASUS Zen Pad, secondo le ultime indiscrezioni pare che sarà un modello di due tablet che sarà presentato al Computex 2015. Il sistema operativo integrato in questi dispositivi da 7 e 8 pollici, sarà Android 5.0 Lollipop, quindi l'ultimo aggiornato. Questi dispositivi sono basati su alcuni processori Intel Atom e le altre notizie sul web riportano anche che il materiale e il design potrebbe essere molto simile tra i due, mentre le specifiche tecniche di differenzieranno. Lo Zen Pad 7 avrà: un processore Intel Atom x3, 1 GB di RAM e 8/16 GB di memoria interna, espandibile con schede microSD fino a 64 GB. La fotocamera posteriore, inserita nell'angolo sinistro, avrà una risoluzione di 2 Megapixel, mentre quella frontale userà un sensore da 1,3 Megapixel. Uno schermo da 7 pollici e due tipologie di dispositivo, una con Wifi e l'altra con Wifi e il 3G. I prezzi saranno rispettivamente di 139 e 159 euro. L'ASUS Zen Pad 8 invece ha: processori Intel Atom Z3560 o Z3530 (Moorefield), 2 GB di RAM e 8/16/32/64 GB di storage, espandibile con micro SD. Per questo dispositivo però non si conoscono ancora i prezzi e proprio per questa ragione, non resta che attendere ulteriori informazioni.