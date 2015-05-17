[caption id="attachment_9651" align="alignleft" width="300"] iPhone 6S[/caption] L’iPhone 6S potrebbe avere dei pixel più piccoli per la fotocamera e a confermarlo sono proprio le indiscrezioni. Sarà inclusa infatti una fotocamera di 12 megapixel per poter fare ciò però, l’azienda da Cupertino dovrà svolgere un lavoro accurato, ovvero inserire dei pixel molto più piccoli del solito. Si tratta di una vera e propria evoluzione per la casa produttrice dalla mela morsicata e quindi ci si aspetta davvero cose positive a riguardo. Altra cosa importante da ricordare è che grazie ai sensori per la luce, saranno garantite foto di alta qualità. Al momento, tuttavia, non è ben dato sapere quali siano i piani effettivi di Cupertino, né se l’azienda si stia davvero orientando verso la riduzione degli 1.5 micron tanto pubblicizzati nell’ultimo anno. Però pare che non sia da escludere che la Apple stia progettando altri metodi e tecnologie di scatto per il nuovo iPhone 6S, che pare sia già ambito da molti utenti nel globo. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni riguardo alla situazione dei dispositivi, proprio per poter poi capire come sta lavorando l’azienda da Cupertino ma soprattutto se ci saranno ulteriori novità per i dispositivi mobili e non solo, quindi si aspetta per poter scoprire di più.