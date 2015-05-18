Nuova tecnologia con il sensore fotocamera di Cornell

[caption id="attachment_10370" align="alignleft" width="300"] sensore fotocamera[/caption] La maggior parte dei componenti del vostro smartphone consumano energia, ma una squadra di Cornell sta lavorando su un sensore fotocamera in grado di convertire la luce. Questo non è solo una cella solare incisa su un sensore macchina fotografica tradizionale. Si tratta di una scheda dotata di una gamma di fotodiodi 30 x 40. Quando viene applicata un'elevata tensione inversa, luce che colpisce i fotodiodi provoca una caduta di tensione che è proporzionale alla sua luminosità. Ciò permette alla fotocamera di registrare un'immagine. Quando i fotodiodi agiscono sembra che siano come in una cella solare. La luce che cade sulle cellule crea tensione, ma è memorizzato invece di essere lasciata defluire e creare un'immagine. Tale potere può essere conservato in un supercondensatore e poi utilizzata dalla telecamera per continuare la registrazione. Il team della Cornell costruito proprio dispositivo utilizzando componenti off-the-shelf. Se sono in grado di miniaturizzare la loro creazione, potrebbe fornire energia-dispositivo sostenere per il vostro smartphone o tablet un giorno, in un futuro non troppo lontano. Potrebbe però non creare abbastanza energia per mantenere i vostri dispositivi correre all'infinito, ma tutto ciò che contrasta l'effetto drenante degli altri componenti e sarebbe una gradita aggiunta. Soprattutto se è nascosto dentro qualcosa come onnipresente come un sensore della fotocamera. Non resta che attendere ulteriori informazioni sul sensore fotocamera.