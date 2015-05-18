Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Nuova tecnologia con il sensore fotocamera di Cornell

Redazione Avatar

di Redazione

18/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_10370" align="alignleft" width="300"]sensore fotocamera sensore fotocamera[/caption] La maggior parte dei componenti del vostro smartphone consumano energia, ma una squadra di Cornell sta lavorando su un sensore fotocamera in grado di convertire la luce. Questo non è solo una cella solare incisa su un sensore macchina fotografica tradizionale. Si tratta di una scheda dotata di una gamma di fotodiodi 30 x 40. Quando viene applicata un'elevata tensione inversa, luce che colpisce i fotodiodi provoca una caduta di tensione che è proporzionale alla sua luminosità. Ciò permette alla fotocamera di registrare un'immagine. Quando i fotodiodi agiscono sembra che siano come in una cella solare. La luce che cade sulle cellule crea tensione, ma è memorizzato invece di essere lasciata defluire e creare un'immagine. Tale potere può essere conservato in un supercondensatore e poi utilizzata dalla telecamera per continuare la registrazione. Il team della Cornell costruito proprio dispositivo utilizzando componenti off-the-shelf. Se sono in grado di miniaturizzare la loro creazione, potrebbe fornire energia-dispositivo sostenere per il vostro smartphone o tablet un giorno, in un futuro non troppo lontano. Potrebbe però non creare abbastanza energia per mantenere i vostri dispositivi correre all'infinito, ma tutto ciò che contrasta l'effetto drenante degli altri componenti e sarebbe una gradita aggiunta. Soprattutto se è nascosto dentro qualcosa come onnipresente come un sensore della fotocamera. Non resta che attendere ulteriori informazioni sul sensore fotocamera.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Trova il tuo telefono, facilitata la funzione con Google

Articolo Successivo

L'iPhone 6S potrebbe avere dei pixel più piccoli

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019