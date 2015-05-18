Trova il tuo telefono, facilitata la funzione con Google
di Redazione
18/05/2015
Con iOS e Android le versioni di trova il tuo telefono sono molto facili da procurarsi, e così c'è meno di un rischio di perdere definitivamente il dispositivo mobile. Certo, quando accidentalmente si lascia il dispositivo in borsa sul sedile posteriore di un taxi, quest'ultimo probabilmente non sarà in grado di segnalare la sua posizione. Indipendentemente da ciò, le applicazioni sono abbastanza facili da usare, anche se un po' noiose. Ora, Google ha reso ancora più facile il tutto per trovare il vostro dispositivo: grazie solo alla di ricerca di Google. Se si utilizza la Gestione dispositivi Android questo è un po' troppo noioso ma con la novità è sufficiente digitare "trova il mio telefono" in una casella di ricerca di Google. Se sia il telefono Android e il browser che si sta cercando di sono registrati in Google, una mappa con la posizione del telefono sarà restituito proprio nei risultati di ricerca. Se il telefono è vivo e vegeto, Google non solo saprà individuarlo, ma vi darà la possibilità di chiamarlo. Da lì, è anche possibile caricare Gestione dispositivi Android per ulteriori opzioni, come il blocco del telefono. Dal momento che Google ha bisogno di un modo per abbinare l'istanza del suo motore di ricerca con il telefono, la query di ricerca "Trova il tuo telefono" non funziona se non si è connessi, ma questa è una soluzione semplice.
Redazione