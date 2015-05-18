FireEye, c'ì un problema per i dispositivi Android

[caption id="attachment_10365" align="alignleft" width="300"] FireEye[/caption] I ricercatori hanno scoperto FireEye un difetto grave in alcuni telefoni Android non solo nel Galaxy S5. Mentre i dati delle impronte digitali sono rinchiusi nel deposito di fiducia di Android, lo scanner biometrico si è esposto. Con il diritto di accesso, un criminale può eseguire un attacco e dirottare le scansioni mentre sono in transito. Il malware fa il lavoro sporco silenziosamente in background. Una volta che i criminali hanno acquisito quei gustosi pezzi, si può generare l'immagine dell'impronta digitale, ha spiegato Zhang Yulong. Spaventoso, sarebbe, se non per alcune precisazioni importanti. In primo luogo, questo particolare difetto è stato risolto in Android 5.0. La maggior parte dei nuovi dispositivi sono con il Lollipop preinstallato, e se il gestore ha già aggiornato il vostro portatile, sei bravoè tutto ok. In secondo luogo, i ricercatori di FireEye dicono che un utente malintenzionato deve essere in grado di rompere il kernel al fine di ottenere il necessario accesso alla scanner di impronte digitali di un telefono. A meno che non abbia radicato il vostro dispositivo, probabilmente non sono in pericolo. Che il malware avrebbe anche dovuto trovare la sua strada sul vostro telefono in qualche modo, e che si stia installando dalle applicazioni da Play Store è piuttosto improbabile.