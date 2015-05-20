Caricamento...

Apple Watch, le vendite aumenteranno nel 2016

Redazione Avatar

di Redazione

20/05/2015

[caption id="attachment_9452" align="alignleft" width="300"]Apple Watch Apple Watch[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare proprio che le vendite dell’Apple Watch in previsione stiano andando controtendenza. Infatti entro il 15 settembre pare che saranno venduti meno di 15 milioni di dispositivi per poi fare un boom nel 2016. Questo potrebbe scombussolare non solo le previsioni dell’azienda ma anche di Wall Street che nel 2015 a settembre avrà la chiusura del trimestre. Nel periodo natalizio dunque ci potrebbe essere un boom di acquisti che cambierà la situazione. Stando alle ultime notizie pare anche che i problemi di produzione porterebbero anche a problemi di consegne sottostimate rispetto alla vera potenzialità dell’azienda. Nel frattempo, emerge un primo profilo dell’acquirente tipo di Apple Watch: l’80% delle vendite sarebbe sui 42 millimetri, con una prevalenza di Apple Watch Sport, per compere effettuate principalmente da uomini. Questo dispositivo quindi è molto discusso non solo per il prezzo, ma anche per tutte le caratteristiche che lo rendono un gioiello agli occhi degli utenti appassionati e non solo, infatti bisogna anche dire che sono molte le persone che si sono avvicinate allo smartwatch di Apple in quest’ultimo periodo, tant’è vero che si sta anche faticando con la produzione. Non resta che attendere ulteriori notizie a riguardo.

Redazione Avatar

Redazione

