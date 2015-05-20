Caricamento...

Oppo R7 Plus, è un nuovo phablet con sistema Android

20/05/2015

[caption id="attachment_10380" align="alignleft" width="300"]Oppo R7 Plus Oppo R7 Plus[/caption] Oppo R7 Plus è un nuovo phablet che avrà la caratteristica di essere dual SIM ed equipaggiato con un sistema operativo Android 4.4.4 KitKat e un’interfaccia personalizzata ColorOS 2.1. Una caratteristica particolare è senza dubbio è la presenza di un telaio uni body in metallo, altre sono invece: un display da 6 pollici Full HD (risoluzione 1920×1080 pixel), processore octa-core Qualcomm Snapdragon 615 da 1,5 GHz, 3 GB di RAM, memoria interna da 32 GB, slot per la lettura di schede microSD, fotocamera da 13 megapixel dual flash LED e autofocus laser, sensore frontale da 8 megapixel per selfie e videochiamate, lettore di impronte digitali, modulo WiFi, Bluetooth 4.0 e batteria da 4.000 mAh. Si tratta quindi di un dispositivo interessante e sicuramente apprezzabile e proprio per questa ragione non resta altro che attendere ulteriori informazioni riguardo questo fantastico phablet, che accompagnerà la vita dei suoi utenti e non solo in quanto molto probabilmente, attirerà molta clientela e anche nuove persone che ancora non conoscono questo fantastico dispositivo. Si avranno quindi a breve ulteriori informazioni riguardo la situazione del dispositivo per poi aspettare l’uscita sul mercato e iniziare gli acquisti che si desidera effettuare. Si attendono quindi notizie e anche recensioni dai primi acquisti.

