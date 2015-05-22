Android Wear 5.1.1, arriva un nuovo aggiornamento
di Redazione
22/05/2015
[caption id="attachment_8594" align="alignleft" width="300"] Android Wear[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare che Android Wear 5.1.1 arriverà e ci saranno delle novità, Google ha iniziato quindi il rilascio che ha portato finalmente a dei miglioramenti soprattutto per gli smartwatch. Tutto ciò che migliorerà il sistema mira subito a rendere tutto più interessante anche grazie al supporto WiFi che è presente sui dispositivi LG Watch Urbane, Motorola Moto 360, Sony Smartwatch 3 e Samsung Gear Live. Nella modalità always on ci sono le applicazioni così da poter vedere le informazioni mostrate senza dover obbligatoriamente riattivare lo schermo, il launcher è stato migliorato per l’accesso a contatti e app con un semplice swipe laterale, è stata introdotto il supporto alle gesture per scorrere tra le schede informative con una gesture del polso (come spiegato dal video in streaming di seguito) e la possibilità di disegnare emoji per rispondere ai messaggi con la punta del dito sul quadrante dell’orologio. Per avere l’update non resta altro che aprire il Play Store , bisogna poi cercare Android Wear, aorire la scheda delle applicazioni e cliccare poi sul pulsante aggiorna. A breve quindi si avranno ulteriori informazioni riguardo la situazione in questione che sta rendendo curiosi tutti gli utenti.
Articolo Precedente
Huawei LiteOS, il nuovo sistema operativo per gli sviluppatori
Articolo Successivo
Oppo R7 Plus, è un nuovo phablet con sistema Android
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy J6 2018 riceve Android 10
18/04/2020