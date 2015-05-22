Caricamento...

Android Wear 5.1.1, arriva un nuovo aggiornamento

22/05/2015

[caption id="attachment_8594" align="alignleft" width="300"]Android Wear Android Wear[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare che Android Wear 5.1.1 arriverà e ci saranno delle novità, Google ha iniziato quindi il rilascio che ha portato finalmente a dei miglioramenti soprattutto per gli smartwatch. Tutto ciò che migliorerà il sistema mira subito a rendere tutto più interessante anche grazie al supporto WiFi che è presente sui dispositivi LG Watch Urbane, Motorola Moto 360, Sony Smartwatch 3 e Samsung Gear Live. Nella modalità always on ci sono le applicazioni così da poter vedere le informazioni mostrate senza dover obbligatoriamente riattivare lo schermo, il launcher è stato migliorato per l’accesso a contatti e app con un semplice swipe laterale, è stata introdotto il supporto alle gesture per scorrere tra le schede informative con una gesture del polso (come spiegato dal video in streaming di seguito) e la possibilità di disegnare emoji per rispondere ai messaggi con la punta del dito sul quadrante dell’orologio. Per avere l’update non resta altro che aprire il Play Store , bisogna poi cercare Android Wear, aorire la scheda delle applicazioni e cliccare poi sul pulsante aggiorna. A breve quindi si avranno ulteriori informazioni riguardo la situazione in questione che sta rendendo curiosi tutti gli utenti.

