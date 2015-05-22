Huawei LiteOS, il nuovo sistema operativo per gli sviluppatori

[caption id="attachment_10392" align="alignleft" width="300"] Huawei LiteOS[/caption] Huawei LiteOS è un sistema operativo per la loT, si tratta di un open source che è stato realizzato per offrire agli sviluppatori una semplificazione per la creazione di prodotti. Si tratta di un sistema operativo più leggero al mondo ed è uno dei componenti che l’azienda in questione ha presentao a Pechino e che vuole realizzare per un’infrastruttura completa. Huawei LiteOS inoltre prevede anche 100 miliardi di dispositivi connessi entro la fine del 2015, quindi si parla di un collegamento di almeno 2 milioni di sensori all’ora. Con questo sistema open source sarà quindi migliorato tutto e si potrà finalmente velocizzare anche le app presenti sui dispositivi e le loro funzioni. William Xu a dichiarato che Huawei non realizzerà device, ma offrirà solo la tecnologia che consente la loro connessione ad Internet. Inoltre è stato anche detto che questo sistema non è stato progettato per competere con gli altri ma semplicemente per migliorare le aspettative degli sviluppatori e velocizzarne il lavoro, tutto questo per consentire anche di avere maggiori informazioni da condividere con gli utenti e non solo. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni riguardo questa situazione, in modo tale da trarne conclusioni sicure ma soprattutto interessanti.