Novità: Google Webmaster Tools diventa Search Console

[caption id="attachment_10388" align="alignleft" width="300"] Search Console[/caption] Secondo le ultime indiscrezioni pare proprio che Google Webmaster Tools diventa Search Console, si tratta di un servizio che quindi cambia nome ma la piattaforma resta la stessa. Queste le parole rilasciate a riguardo: “Per quasi dieci anni Google Webmaster Tools ha fornito strumenti in costante evoluzione e analisi utili per realizzare fantastici siti Web, che i nostri sistemi sono stati ben felici di includere nelle ricerche di Google. Durante l’ultimo anno abbiamo cercato di saperne di più su di voi, utenti fedeli di Google Webmaster Tools: abbiamo voluto capire il vostro ruolo e i vostri obiettivi, così da rendere il nostro prodotto ancora più utile. Tutto questo è senza dubbio un cambiamento che è stato giustificato anche dall’evoluzione del Web che è ormai ricco di nuovi siti e tanto altro ancora. In passato infatti i servizi erano diversi e proprio per questa ragione non si aveva l’esigenza di aggiornare di continuo, mentre invece ora le cose sono nettamente cambiate e quindi proprio per questo si lavora per offrire agli utenti sempre un progetto e un servizio migliore rispetto a quello precedente. Si avvicinano così al mondo della tecnologia avanzata anche tutte le persone che sono incuriosite dall’evoluzione e non solo.