Blu Studio C, il nuovo dispoitivo dagli Stati Uniti

[caption id="attachment_10397" align="alignleft" width="300"] Blu Studio C[/caption] Blu Studio C è un nuovo dispositivo che è stato presentato da un’azienda statunitense, quest’ultimo è dotato di un sistema operativo Android 5.0 Lollipop e possiede anche uno schermo da ben 5 pollici e ha un processore Media Tek 6582 a 1,3 GHz. Altre caratteristiche del dispositivo sono: una GPU Mali 400 e fotocamere da 8 e 2 Megapixel, 1 GB di RAM, 8 GB di storage, slot microSD, WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS e micro USB 2.0 e infine la BLU Infinite View Technology. Questo dispositivo però non è munito solo ed esclusivamente di queste caratteristiche hardware, ma anche di una bussola, accelerometro, una radio FM e una batteria da ben 3000 mAh che garantisce un’autonomia di ben 2 giorni con utilizzo normale e 30 giorni in standby. Quindi finalmente si parla di un dispositivo che non dovrà avere più di una ricarica al giorno. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni riguardo questo fantastico Blu Studio C, che sicuramente rivoluzionerà il mercato degli smartphone grazie a queste sue caratteristiche. Il prezzo ancora non è conosciuto ma a breve si avranno informazioni, intanto bisogna dire che c’è anche la connettività Wifi e poi anche quella con il 3G, quindi utilizzabile anche fuori casa.