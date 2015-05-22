You Tube Music Key sarà presentato in versione Beta

[caption id="attachment_8042" align="alignleft" width="300"] Youtube Music Key[/caption] You Tube Music Key secondo le ultime indiscrezioni pare proprio che sia in versione beta fino al 15 settembre e quindi c’è stato un prolungamento delle volontà di Google. È passato un po’ di tempo dal lancio ufficiale dell’applicazione e a quanto pere si vuole rafforzare il tutto cercando di mettere a disposizione questa piattaforma in fase beta, in modo tale da poter regalare agli utenti sicuramente delle esperienze migliori ma anche apprezzabili sin da subito. Una delle buone notizie è senza dubbio che questa applicazione sarà gratuita e che quindi sarà resa disponibile a tutti gli utenti che vogliono provarla, soprattutto si spera di avere ottimi risultati soprattutto perché il lancio pubblico è stato fatto con una Mail, inviata a tutti quelli che fino ad ora hanno effettuato l’accesso al servizio. Ecco le parole rilasciate: “In qualità di membro dell’esclusivo gruppo di utenti Music Key beta, il tuo feedback ci ha aiutati a migliorare il servizio ogni giorno. Per ringraziarti, abbiamo una buona notizia! Il periodo gratuito è stato esteso”. I vantaggi sono veramente tanti e proprio per questo non resta che attendere l’uscita della piattaforma musicale che sicuramente accontenterà tutti gli utenti amanti della musica e non solo.