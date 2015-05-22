Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

You Tube Music Key sarà presentato in versione Beta

Redazione Avatar

di Redazione

22/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_8042" align="alignleft" width="300"]Youtube Music Key Youtube Music Key[/caption] You Tube Music Key secondo le ultime indiscrezioni pare proprio che sia in versione beta fino al 15 settembre e quindi c’è stato un prolungamento delle volontà di Google. È passato un po’ di tempo dal lancio ufficiale dell’applicazione e a quanto pere si vuole rafforzare il tutto cercando di mettere a disposizione questa piattaforma in fase beta, in modo tale da poter regalare agli utenti sicuramente delle esperienze migliori ma anche apprezzabili sin da subito. Una delle buone notizie è senza dubbio che questa applicazione sarà gratuita e che quindi sarà resa disponibile a tutti gli utenti che vogliono provarla, soprattutto si spera di avere ottimi risultati soprattutto perché il lancio pubblico è stato fatto con una Mail, inviata a tutti quelli che fino ad ora hanno effettuato l’accesso al servizio. Ecco le parole rilasciate: “In qualità di membro dell’esclusivo gruppo di utenti Music Key beta, il tuo feedback ci ha aiutati a migliorare il servizio ogni giorno. Per ringraziarti, abbiamo una buona notizia! Il periodo gratuito è stato esteso”. I vantaggi sono veramente tanti e proprio per questo non resta che attendere l’uscita della piattaforma musicale che sicuramente accontenterà tutti gli utenti amanti della musica e non solo.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Honor 6+, sarà a breve disponibile su Amazon a 399 euro

Articolo Successivo

Blu Studio C, il nuovo dispoitivo dagli Stati Uniti

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

Come rendere più sicuro il proprio smartphone

27/02/2020

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

Corso di trading online: lo studio che ti fa guadagnare

14/01/2020

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

App di Trading online di 24option: vantaggi e rischi

25/09/2019