Honor 6+, sarà a breve disponibile su Amazon a 399 euro
di Redazione
22/05/2015
[caption id="attachment_9306" align="alignleft" width="300"] Huawei Honor 6 Plus[/caption] Secondo le ultime indiscrezioni pare che il dispositivo Honor 6+ arriverà in Italia sul portale Amazon al prezzo di 399 euro. Quest’ultimo sarà dotato di una doppia fotocamera, quindi si parla di una vera e propria rivoluzione. Lo smartphone è stato anche presentato al Mobile Congress 2015 ed è un terminale Android dotato anche di un doppio slot per leggere due SIM e altre caratteristiche sono ad esempio un potente processore proprietario Kirin 925 a 32 bit octa-core da 1.8 ghz a cui sono abbinati 3 GB di memoria RAM e 16 GB di memoria flash espandibile sino a 128 GB tramite le memorie MicroSD. Honor 6+ dispone anche di un brillante schermo da 5,5 pollici Full HD, una fotocamera frontale da 8 MP ed infine sistema operativo Android 4.4 KitKat. Queste le parole che sono state poi riportate a riguardo: : “Siamo contenti che Honor 6+ sia ora disponibile per i nativi digitali italiani. È eccitante pensare che coloro che trascorrono un terzo della loro vita on-line, sia che si tratti di social media, di intrattenimento o di studio, possano ora godere delle evolute funzionalità tecniche e del design avanzato di Honor 6+ a un prezzo imbattibile. Honor 6+ incarna la nostra filosofia di voler portare un cambiamento nel mercato della telefonia mobile e, ascoltando i suggerimenti dei nostri fan, stiamo continuando a migliorare la qualità dei nostri smartphone”.
