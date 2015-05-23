Caricamento...

Project Fi, entro la fine dell'estate tutti avranno l'invito

23/05/2015

[caption id="attachment_10409" align="alignleft" width="300"]Project Fi Project Fi[/caption] Secondo le ultime indiscrezioni pare che Project Fi, abbia degli inviti per tutti entro la fine dell’estate. Il numero di richieste ricevute da Google è altissimo e proprio per questo che soddisfare il tutto richiede molto tempo ancora. Queste sono le parole che sono state rilasciate a riguardo: “Grazie per aver richiesto un invito a Project Fi. Siamo davvero felici del tuo interesse nel provare il nostro servizio! Nelle scorse settimane siamo stati felici di far testare Project Fi ai primi clienti e il feedback iniziale è stato molto positivo. Stiamo distribuendo gli inviti il più velocemente possibile, assicurandoci al tempo stesso di garantire un’esperienza di alta qualità. Considerando il numero di richieste ricevute, al momento pensiamo di poter soddisfare tutti entro la metà dell’estate. Nelle prossime settimane metteremo a disposizione un modo per controllare lo status dell’invito: restate sintonizzati per maggiori informazioni”. Si tratta quindi di una delle novità più importanti dell’anno che sono state svelate dalla Mountain View, molto probabilmente però si tornerà a parlare di tutto questo la settimana prossima all’inizio dell’evento Google I/O 2015 che si terrà a San Francisceo il 28 e il 29 maggio. Si attendono quindi ulteriori informazioni a riguardo e non solo.

