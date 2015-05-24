Galaxy S6 Edge, una nuova versione per gli amanti di Iron Man

[caption id="attachment_10416" align="alignleft" width="300"] Galaxy S6 Edge[/caption] Questo telefono non è qualcosa che Tony Stark è stato in grado di costruire in grotta con una scatola di scarti. Si tratta di un nuovissimo Galaxy S6 Edge progettato per i e dai ragazzi di Samsung, e sarà presto in vendita. Oltre alle cremisi e oro toni presi in prestito dall’armatura di Iron Man e l'immagine del suo casco sulla schiena, questo è un classico dispositivo Samsung. Il telefono cellulare è già stato confermato nel paese d'origine di Samsung. Il Galaxy S6 Avengers Edition avrà il lancio in Corea del Sud a breve. Se siete abbastanza fortunati da mettere le mani su uno dei Samsung Galaxy 6 Edge, dovrete anche essere tenuti informati su una scatola di Iron Man a tema. Non è quindi soltanto un qualcosa per proteggere il proprio dispositivo e questo renderà sicuramente tutti gli appassionati felici. L'azienda in questione sta quindi dimostrando quanto ci tiene al lavoro ma soprattutto allo sviluppo dei suoi dispsositivi anche per i giovani amanti dei fumetti e non solo. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni riguardo tutto questo, che sicuramente arriveranno prossimamente proprio per non deludere le aspettative anche dei più esigenti che non lasciano scampo ad errori.