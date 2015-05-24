Apple Watch, scoperta una porta per caricare velocemente

[caption id="attachment_9452" align="alignleft" width="300"] Apple Watch[/caption] Secondo la casa da Cupertino, l’Apple Watch appena rilasciato può raggiungere 18 ore di uso fra due cariche. Questo è un massimo, però, e l'uso nel mondo reale sarà senza dubbio inferiore a tale cifra, gli utenti pesanti possono nemmeno raggiungere la doppia cifra prima della ricarica se è necessario. Uno dei produttori di accessori ha trovato una porta nascosta nella vigilanza di Apple che sta per rivelarsi molto utile e a quest’ultima si può accedere con lo strumento giusto. La rimozione del coperchio rivela una porta a 6 pin che Apple non ha mai spiegato ufficialmente. Sembra che sia lì per i trasferimenti del software e forse qualche test diagnostici. Tuttavia, la squadra di riserva Strap, che stanno sviluppando una banda che carica l'orologio. Prima di scoprire questo Reserve Strap, si presume che sarebbero stati limitati a ricarica induttiva. I test hanno rivelato che questa porta può essere utilizzata anche per ricaricare la batteria dell'orologio, ed è in grado di farlo molto più rapidamente rispetto al metodo induttivo. Per il proprietario di Apple Watch, significa che quando i Reserve Strap diventeranno disponibili,saranno in grado di ricaricare il proprio dispositivo molto più rapidamente di quanto sia ufficialmente consentito. Tutto ciò che migliora la durata della batteria, o rende la ricarica più veloce, è una buona cosa.