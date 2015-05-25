Google Foto si separa da Google+ con un aggiornamento
di Redazione
25/05/2015
[caption id="attachment_9382" align="alignleft" width="300"] Google Plus[/caption] Secondo le ultime indiscrezioni pare proprio che Google Foto sia una nuova applicazione indipendente da Google Plus. Infatti tutte le immagini e le informazioni saranno proiettate su questa nuova piattaforma della Mountain View che separerà così le funzionalità di sistema. L’apparizione di tutto questo avverrà in occasione dell’evento I/O 2015 che si terrà a San Francisco il prossimo fine settimana. Le immagini presenti quindi sulla piattaforma possono anche essere ricercate con una parola chiave, quindi bisogna comprendere se sarà inserita una tecnologia che è in grado di individuare automaticamente tutto ciò che è stato fotografato, oppure se bisogna associare alle immagini, tutti i tag manualmente. Ci saranno poi a disposizione degli utenti di Google Foto, anche tante modalità di ordinamento e la visualizzazione basata sulla data di scatto e tanto altro ancora. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni riguardo questa fantastica piattaforma che sicuramente, renderà tutti gli utenti fieri e soprattutto soddisfatti della novità messa a disposizione dalla Mountain View. Questo dimostra soprattutto come l’azienda sta lavorando per offrire un’esperienza positiva a tutti i suoi utenti e non solo, in quanto si lavora sodo soprattutto per poter cercare di avvicinare tutti gli utenti possibili alle tecnologie dell’azienda in questione.
