Chromecast, arriva un nuovo aggiornamento dell'app

Redazione Avatar

di Redazione

25/05/2015

[caption id="attachment_7675" align="alignleft" width="300"]Chromecast Chromecast[/caption] Secondo le ultime novità che sono trapelate, pare proprio che Chromecast, sia un’app che introduce tante novità tra cui anche gli sfondi. Si tratta quindi di un aggiornamento di sistema ufficiale dove gli sfondi della TV riceveranno un vero cambiamento. Il lancio del Nexus Player equipaggiato con la piattaforma Android TV non ha impedito quindi a Google di continuare il proprio impegno nel migliorare quello che negli ultimi anni è stato forse il suo dispositivo di maggior successo. Si offrono quindi nuove possibilità che riguardano soprattutto gli sfondi e le immagini che saranno visualizzate sulla propria televisione quando il dispositivo è in stand – by. In primis bisogna dire che comunque è possibile consultare le informazioni dettagliate di tutte le immagini e non solo, così tutto sarà più chiaro anche per l’utente. Sarà poi sufficiente aprire la sezione dedicata ai vari dispositivi per poi andare avanti o indietro con le varie frecce. C’è inoltre anche la possibilità di scegliere la velocità con cui far scorrere le immagini e quindi non resta altro che effettuare questo aggiornamento di Chromecast per poi avere tante novità incluse quelle di cui stiamo parlando. Il rollout è già iniziato e quindi a breve tutti gli utenti interessati potranno effettuare l’aggiornamento in questione.

