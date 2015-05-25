One Note avrà un plugin per pubblicare su Word Press

[caption id="attachment_8061" align="alignleft" width="300"] One Note[/caption] Secondo le ultime indiscrezioni pare proprio che One Note trasformerà appunto le note in alcuni post su Word Press, si tratta di alcune soluzioni di terze parti pensate da Microsoft. Questo plugin quindi potrebbe essere molto utile a tutti coloro che utilizzano questa piattaforma per scrivere appunti per poi pubblicarli, quindi tutti gli utenti che lavorano al computer e sui blog potrebbero trarne un grande beneficio. Tutto questo però è stato possibile anche grazie ai vari partner che si sono accordati con la Microsoft per permettere tutto questo e non solo. Dopo aver quindi installato e attivato il plugin in questione, bisogna poi andare nella barra degli strumenti dove verrà poi visualizzato il pulsante dell’app. L’utente poi dovrà selezionare la pagina da importare tra le varie incluse negli appunti e tutto sarà poi pubblicato automaticamente. Il tutto è stato pensato quindi per facilitare anche il lavoro di tutti quelli che sono sul web, soprattutto per diminuire il tempo impiegato per effettuare vari appunti e non solo. Non resta altro quindi, che scaricare questo plugin per poi iniziare ad utilizzare questa fantastica novità di One Note che sicuramente, sarà gradita da tutti gli utenti che ne capiscono della questione e non solo.