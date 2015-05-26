Sony presenta il suo nuovo dispositivo Xperia Z3+

[caption id="attachment_10430" align="alignleft" width="300"] Xperia Z3+[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare proprio che la Sony abbia deciso di presentare il nuovo dispositivo Xperia Z3+, ovvero il nuovo top di gamma dell’azienda. Con questo smartphone quindi si parla di un display da 5,2 pollici Full HD che sarà possibile vedere molto probabilmente già dal mese di giugno. Le varianti saranno anche basate sul single e dual SIM, e le principali caratteristiche sono senza dubbio la resistenza all’acqua ma anche la qualità della fotografia, le prestazioni, il design e tanto altro. I colori disponibili sono ben quattro, ovvero, nero, rame, verde acqua e bianco; il processore invece è uno Snapdragon 810 con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria flash che è espandibile con schede micro SD fino a 128 GB. La tecnologia TRILUMINOS con Live Colour LED e X-Reality garantisce colori più intensi, mentre l’elevato contrasto offre una migliore esperienza visiva, anche sotto la luce del Sole. Non resta altro quindi che scoprire ulteriori cose riguardo questo fantastico nuovo dispositivo Sony, ovvero Xperia Z3+ che sicuramente regalerà a tutti gli utenti che effettueranno l’acquisto, tante esperienze positive e non solo, in quanto il design è stato studiato appositamente per creare nuovi interessi.