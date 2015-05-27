Android M a breve sarà presentato dall'azienda

[caption id="attachment_7343" align="alignleft" width="300"] Logo Android[/caption] Secondo le ultime informazioni pare proprio che Android M, sarà disponibile entro la fine dell’anno e a confermarlo è la stessa Google. Sarà tutto presentato molto probabilmente all’evento Google I/ O 2015, e questo è quanto si evince a riguardo: “Crescendo come piattaforma abbiamo realizzato che la prevedibilità è in un certo senso importante per l’intera industria: sviluppatori, produttori, operatori e anche utenti. Quindi, abbiamo scelto una sorta di cadenza annuale per le grandi release. Dunque, ad esempio, un anno rilasciamo J, quello successivo K, quello dopo ancora L e ora tocca a M. Potete prevedere cosa accadrà il prossimo”. La versione della piattaforma arriverà a breve quindi sarà presentata però non sarà disponibile per i dispositivi Nexus 4, Nexus 10 e Nexus 7, mentre sarà disponibile per i dispositivi Nexus 6, Nexus 9. Secondo alcune indiscrezioni però pare anche che nonostante l’uscita di Android M non sia stata ancora programmata, si parla già della produzione di Android N che arriverà nel 2016. Quindi ad oggi non resta altro che scoprire di più sul sistema che a breve sarà presentato dall’azienda per poi dedicarsi successivamente anche al lavoro per il nuovo sistema che già in cantiere per migliorare l’esperienza degli utenti.