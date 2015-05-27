Apple ha intenzione di personalizzare l'app iTunes per gli utenti

[caption id="attachment_10437" align="alignleft" width="300"] iTunes[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare proprio che la Apple abbia intenzione di personalizzare iTunes con delle novità. Si parla quindi di rivoluzione dello streaming musicale, quindi di un successore di Beats Music. Sono inoltre iniziate altre assunzioni e proprio per questo si capisce che il mondo dalla mela morsicata si sta ingrandendo, gli annunci di lavoro sono apparsi ultimamente e quindi tutto questo significa che si sta lavorando per mettere poi a disposizione iTunes Radio, il nuovo servizio targato Apple. Queste informazioni e tante richieste di personale fanno anche comprendere che ci saranno tantissime informazioni da ottenere sulla casa da Cupertino, quindi si attende con ansia di scoprire cosa l’azienda vorrà mettere a disposizione per gli utenti oltre a quello che abbiamo già visto. Pare inoltre che si voglia inserire un servizio di streaming musicale con dei prezzi che vanno dai 7 ai 0 dollari mensili, proprio per abbattere la concorrenza di Samsung. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni riguardo la situazione, proprio per capire anche che intenzioni ha l’azienda e come vuole agire nei confronti degli utenti che sono interessati al programma. A breve quindi si potrà scoprire di più riguardo al servizio di Apple.