Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Apple ha intenzione di personalizzare l'app iTunes per gli utenti

Redazione Avatar

di Redazione

27/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_10437" align="alignleft" width="300"]iTunes iTunes[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare proprio che la Apple abbia intenzione di personalizzare iTunes con delle novità. Si parla quindi di rivoluzione dello streaming musicale, quindi di un successore di Beats Music. Sono inoltre iniziate altre assunzioni e proprio per questo si capisce che il mondo dalla mela morsicata si sta ingrandendo, gli annunci di lavoro sono apparsi ultimamente e quindi tutto questo significa che si sta lavorando per mettere poi a disposizione iTunes Radio, il nuovo servizio targato Apple. Queste informazioni e tante richieste di personale fanno anche comprendere che ci saranno tantissime informazioni da ottenere sulla casa da Cupertino, quindi si attende con ansia di scoprire cosa l’azienda vorrà mettere a disposizione per gli utenti oltre a quello che abbiamo già visto. Pare inoltre che si voglia inserire un servizio di streaming musicale con dei prezzi che vanno dai 7 ai 0 dollari mensili, proprio per abbattere la concorrenza di Samsung. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni riguardo la situazione, proprio per capire anche che intenzioni ha l’azienda e come vuole agire nei confronti degli utenti che sono interessati al programma. A breve quindi si potrà scoprire di più riguardo al servizio di Apple.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Project Tango, le vendite sono disponibili negli Stati Uniti

Articolo Successivo

Android M a breve sarà presentato dall'azienda

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018