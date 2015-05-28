Project Tango, le vendite sono disponibili negli Stati Uniti
di Redazione
28/05/2015
[caption id="attachment_10442" align="alignleft" width="300"] Project Tango[/caption] Il tablet Project Tango è un dispositivo in vendita su Google Store anche se al momento è possibile acquistarlo solo negli Stati Uniti al prezzo di 512 dollari. Ecco le caratteristiche del dispositivo in questione che si evincono: “un processore NVIDIA Tegra K1, 4 GB di RAM, memoria interna da 128 GB per lo storage, display da 7 pollici Full HD con risoluzione 1920×1200 pixel, modulo WiFi, Bluetooth, slot per schede nano-SIM e connettività 4G-LTE. Il vero cuore pulsante del prodotto è però rappresentato dal sensore di profondità e dalle fotocamere in dotazione, che possono essere sfruttati sia per rilevare gli oggetti statici presenti nelle vicinanze che quelli in movimento. Il via alle vendite è stato dato proprio nel giorno in cui si sono aperte le presentazioni dell’evento di Google, ovvero I/ O 2015 a San Francisco, e questo fa pensare molto in quanto il progetto potrebbe portare anche a delle altre novità. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni ufficiali che sicuramente arriveranno verso la fine della serata. Cosa certa è che per acquistare il dispositivo Tablet Project Tango c’è bisogno di un invito, quindi al momento è solo questo il metodo d’acquisto, poi in futuro si vedrà.
