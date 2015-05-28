Android M, cambia la modalità delle autorizzazioni per le app

[caption id="attachment_7343" align="alignleft" width="300"] Logo Android[/caption] Android M è il nuovo sistema operativo generato dalla Mountain View e a quanto pare la gestione delle app e delle autorizzazioni è cambiata, offrendo agli utenti maggiore sicurezza e controllo. La piattaforma Android ha avuto una grandissima evoluzione, tant’è vero che si è passati dalla versione 4.3 Jelly Bean alla 4.4 KitKat per poi arrivare a 5.0 Lollipop e ora finalmente ad Android M. Si parla inoltre di altri aggiornamenti che arriveranno in futuro, in quanto l’azienda sta già lavorando su un nuovo sistema, questa volta però chiamato Android N. Si parla quindi di continui miglioramenti che l’azienda sta effettuando per poter finalmente regalare esperienze sempre più belle e sicure, gli utenti infatti potranno scegliere le autorizzazioni per poi concedere il funzionamento delle app e quindi possono esercitare maggiore controllo sia sulla diffusione dei dati personali e sia sulla tipologia di applicazioni da utilizzare. Ciò che invece sembra certo, è che in qualsiasi momento sarà possibile revocare o concedere le singole autorizzazioni, mediante un’apposita area del menu “Impostazioni”, come visibile nel secondo degli screenshot allegati di seguito. Non resta che attendere quindi ulteriori informazioni ufficiali a riguardo, per poi poter trarre delle conclusioni sicure e anche interessanti per gli utenti.