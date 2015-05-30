Inbox è la nuova mail di Google aperta a tutti gli utenti

[caption id="attachment_9765" align="alignleft" width="300"] Google Inbox[/caption] Secondo le ultime indiscrezioni pare proprio che Inbox sia la nuova mail di Google e metterà a disposizione tanti oggetti per tutti i suoi utenti. La nuova casella di posta elettronica inoltre è stata lanciata ad ottobre e fino ad ieri era solo accessibile per coloro che avevano l’invito. Le cose però cambiano perché finalmente si può arrivare a parlare di libero accesso, dunque tutti gli utenti interessati e che non potevano accedere al servizio senza invito, potranno finalmente godere di tutto quello che la Mountain View ha deciso di mettere a disposizione. Il lavoro svolto su Inbox è lo stesso di quello effettuato su Gmail e offre tanti strumenti dedicati non solo ai messaggi da inviare e ricevere ma anche tanto altro ancora. Tra le varie funzioni c’è anche l’aggregazione automatica delle varie mail simili, quindi si parla anche di filtri per poter poi portare l’attenzione dell’utente su quelle più importanti ma anche la possibilità di aprire le immagini allegate senza dover per forza cliccare sull’apertura della posta. Il video di dimostrazione è stato anche distribuito e la Mountain View in occasione dell’evento effettuato a San Francisco, ovvero il Google I/O 2015, ha voluto mettere in luce tutto il lavoro.