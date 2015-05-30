HERE si aggiorna per la versione Web e Android

[caption id="attachment_8156" align="alignleft" width="300"] HERE MAPS[/caption] Secondo le ultime indiscrezioni pare proprio che la Nokia abbia intenzione di aggiornare l’app HERE per web e Android. La versione web infatti consente di verificare i prezzi e prenotare anche degli alberghi, mentre l’app Android riesce a supportare solo ora gli smartphone con un chip Intel. In attesa del futuro però, iniziamo a svelare ciò che molto probabilmente avverrà, si parla di un restyling generale del sito che ormai risale a dicembre 2014. Tutto questo è stato realizzato soprattutto dopo i feedback degli utenti che negli ultimi mesi hanno dato la possibilità all’azienda in questione, di poter lavorare per risolvere i problemi e i bug ma anche per migliorare l’esperienza di tutti coloro che utilizzano questa applicazione. HERE per Android e web quindi, sicuramente sarà apprezzato poiché saranno introdotte tante funzionalità che non solo velocizzano ma semplificano anche l’uso delle operazioni da svolgere sull’applicazione. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni a riguardo, soprattutto per poter poi dare una propria opinione sul lavoro svolto dall’azienda e per comprendere come sarà il funzionamento sui propri dispositivi. Intanto la Nokia nonostante sia stata acquisita dalla Microsoft, continua a svolgere il suo lavoro per offrire sempre il meglio agli utenti fedeli.