Facebook avrà ulteriori aggiornamenti con le GIF animate

Facebook è uno dei social network più discussi e amati dagli utenti che popolano il web e secondo le ultime indiscrezioni pare proprio che nonostante gli aggiornamenti passati, ci saranno ulteriori update. Arrivano infatti le GIF animate che introducono la possibilità di poter condividere con gli amici delle animazioni simpatiche adatte ad ogni momento. Si è dovuto attendere molto per arrivare a questo ma finalmente poi si è arrivati al traguardo, per fare questo però si sono dovuti utilizzare alcuni stratagemmi anche se non proprio semplici. Nonostante tutto però finalmente si può dire che gli utenti possono godere della funzionalità che tanto attendevano ma soprattutto, speravano. Il supporto è stato esteso non solo per la versione mobile dell'app, ma anche per i computer, quindi si potrà condividere la propria GIF animata su tutti i dispositivi che gli utenti possiedono. Tutto ciò che bisogna fare per usufruire di questo aggiornamento è solo attendere la notifica sui dispositivi mobili, mentre invece per Facebook dal desktop, si può tranquillamente attendere che tutto avvenga in automatico. Per arrivare a tutti gli utenti ci vuole ancora un po' di tempo ma con molta pazienza sicuramente tutti potranno usufruire di questa nuova fantastica novità per gli amanti dei social network.