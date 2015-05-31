Caricamento...

Android M, in anteprima al Google I/O 2015 le funzionalità

31/05/2015

[caption id="attachment_7343" align="alignleft" width="300"]Logo Android Logo Android[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni, pare proprio che il sistema operativo Android M è tra i più discussi al momento. Grazie alla Developer Preview infatti, che è stata rilasciata all’apertura del Google ,I/ O 2015 gli sviluppatori hanno dato la possibilità di poter dare uno sguardo in anteprima al lavoro svolto. Le cose che si sono scoperte riguardano soprattutto l’interfaccia a parte ovviamente, la riorganizzazione delle icone e degli sfondi inediti. Il controllo del volume è stato migliorato per poter permettere la gestione avanzata e precisa delle suonerie e anche degli audio contenuti multimediali. Il sistema per revocare le autorizzazioni in qualsiasi momento però non è ancora stato introdotto, quindi si parla solo di altre possibilità e novità che riguardano anche la funzionalità Now on Tap e l’assistente virtuale di Google Now, ma anche la tecnologia Android Pay per i pagamenti in mobilità. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni riguardo il sistema operativo Android M, che sicuramente arriveranno successivamente, quando l’azienda sarà pronta a dare maggiori spiegazioni e dettagli riguardo il suo lavoro e quello dei suoi sviluppatori. Questi ultimi infatti stanno lavorando sodo e meritano un premio e tutto l’apprezzamento possibile per ciò che regalano agli utenti.

