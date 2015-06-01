Android Pay è stato presentato al Google I/O 2015

[caption id="attachment_10467" align="alignleft" width="300"] Android Pay[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni pare proprio che sul palco di Google I/O 2015, durante il Keynote di apertura, sia stato presentato anche Android Pay. Si tratta di una delle novità più attese dell’anno e soprattutto dell’evento di San Francisco, e come si riesce ad evincere dal nome, pare proprio che si tratti di un sistema dedicato interamente al pagamento in mobilità. Inoltre è profondamente integrato con la piattaforma Android M che consentirà poi di effettuare acquisti di prodotti, applicazioni, servizi e tanto altro ancora, non dovendosi recare necessariamente nei negozi fisici dedicati al programma. Tutto questo grazie ovviamente ad un’API dedicata interamente a questo progetto, c’è inoltre un pieno supporto per il lettore delle impronte digitali e per l’utilizzo dei moduli wireless come l’NFC che è ormai presente non solo sugli smartphone ma anche su tanti altri dispositivi. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni che sicuramente arriveranno riguardo Android Pay, in quanto si tratta di una vera e propria rivoluzione non solo per i pagamenti, ma anche per tanto altro ancora, in quanto si cercherà di sfruttare al massimo tutte le funzioni disponibili. A breve arriveranno poi anche le recensioni degli utenti che già ne effettueranno l’utilizzo.