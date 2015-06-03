ASUS ZenWatch 2 con Android Wear eseguirà il monitoraggio attività

[caption id="attachment_10476" align="alignleft" width="300"] ASUS ZenWatch 2[/caption] Secondo le ultime indiscrezioni pare che l’ASUS ZenWatch 2 sia un orologio con sistema operativo Android Wear che è in grado di eseguire perfettamente il monitoraggio delle diverse attività, tra cui anche quella fisica senza però dover rinunciare alle altre funzioni. Queste ultime infatti sono tipiche degli smartwatch di alta fascia e l’azienda taiwanese ha cercato di regalare due versioni che si differenziano per le dimensioni della cassa in acciaio. Uno infatti è destinato agli uomini in quanto la cassa è più grande, mentre l’altro è destinato all’utenza femminile. La scocca con la certificazione IP67 potrà inoltre anche resistere all’acqua e alla polvere, evitando così situazioni scoccianti. I prezzi dei dispositivi ASUS ZenWatch 2 ancora non si conoscono ma secondo le ultime notizie pare proprio che saranno annunciati nel corso dell’estate in quanto ci sarà l’evento IFA 2015 che si terrà a Berlino. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni che sicuramente arriveranno in quanto gli utenti sono molto curiosi di conoscere altre caratteristiche che ancora non sono disponibili. L’azienda però sta dimostrando di voler regalare ottime esperienze agli utenti affezionati e non solo, proprio per questa ragione bisogna solo attendere i comunicati ufficiali che conterranno tutte le informazioni necessarie.