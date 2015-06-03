Android Pay, per il supporto Europa ci pensa Visa

[caption id="attachment_10467" align="alignleft" width="300"] Android Pay[/caption] Android Pay è il nuovo sistema di pagamento introdotto da Google e a quanto pare sarà disponibile anche in Europa grazie al supporto di Visa. Questo sistema è stato presentato la scorsa settimana all’evento di San Francisco I/ O 2015 di Google, ed è stato fatto proprio per offrire agli utenti di avere possibilità di effettuare pagamenti grazie ai nuovi sistemi introdotti, ma anche per entrare in concorrenza con la Apple che già ha mostrato competenza in questo campo. Queste le parole rilasciate a riguardo: “Questo annuncio è un’ulteriore dimostrazione del perché affermiamo che il 2015 sia l’anno di svolta verso l’adozione di massa dei pagamenti mobile tra i consumatori. Visa Europe è molto lieta alla prospettiva di collaborare con Google per aprire la piattaforma Android Pay ai titolari di prodotti Visa anche in Europa e offrire loro nuove opzioni di pagamento con la carta Visa, frutto delle nostre tecnologie avanzate e altamente sicure quali Visa payWave e della nostra nuova piattaforma Payment Token Service”. Questa tecnologia sarà introdotta all’interno del sistema operativo Android M e non resterà quindi altro, che attendere ulteriori informazioni e aggiornamenti a riguardo che sicuramente arriveranno per far comprendere agli utenti lo svolgimento della situazione.