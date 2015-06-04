Samsung Galaxy S6 Active è stato svelato per sbaglio

[caption id="attachment_10483" align="alignleft" width="300"] Samsung Galaxy S6 Active[/caption] Il Samsung Galaxy S6 Active è un nuovo dispositivo che per sbaglio è stato svelato dalla casa sud coreana. Tutto questo è accaduto per sbaglio in quanto la pagina è anche stata rimossa subito, cancellando così anche l’annuncio ufficiale del nuovo modello. Dopo questa situazione quindi si evince che l’azienda potrebbe rilasciare il dispositivo a breve. Oltre al design sono state svelate anche le caratteristiche tecniche, anche se già in precedenza si è parlato di questo fantastico dispositivo e la prima differenza con gli altri dispositivi è senza dubbio il telaio, infatti è stato rivestito con una protezione in gomma che impedisce alla polvere e all’acqua di entrare nel dispositivo e quindi di rovinarlo. Sono presenti tre pulsanti fisici e la Active Key che permette di accedere all’app Activity Zone, scattare foto ed eseguire altre operazioni. Ha poi uno schermo Quad HD da 5,1 pollici, processore octa core Exynos 7420, 3 GB di RAM, 32 GB di storage, fotocamere da 16 e 5 Megapixel, WiFi 802.11ac dual band, Bluetooth 4.1, GPS, NFC, infrarossi, sensore di battiti cardiaci e batteria da 2.550 mAh. Il sistema operativo è Android 5.0 Lollipop.Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni riguardo il Samsung Galaxy S6 Active.