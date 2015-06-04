Caricamento...

L'iPhone 6S potrebbe avere dei nuovi miglioramenti dalla Apple

Redazione Avatar

di Redazione

04/06/2015

[caption id="attachment_9651" align="alignleft" width="300"]iPhone 6S iPhone 6S[/caption] Secondo le ultime indiscrezioni pare proprio che l’iPhone 6S avrà molto probabilmente una maggiore risoluzione per lo schermo. Alcune fonti infatti rivelano che la Apple sarebbe pronta a migliorare gli schermi e ad introdurre tante novità. Molti però sostengono che questa modifica sicuramente arriverà ma molto probabilmente non sui dispositivi sopra citati bensì sui nuovi iPhone 7 che arriveranno nel 2016. La società di Cupertino sarebbe pronta a un ulteriore upgrade: full HD per iPhone 6S e 2K o “quad HD” per iPhone 6S Plus. La notizia, tuttavia, è da prendere con le pinze. Si tratta di un passo molto importante e interessante questo dell’azienda, ma a quanto pare potrebbe essere anche in controtendenza rispetto ai cicli di aggiornamento tipici della Apple. Se tutto ciò però sarà confermato i dispositivi di cui stiamo parlando arriverebbero a livelli di competizione altissimi, rivelandosi tra i migliori presenti sul mercato. Potrebbero essere veramente tante le funzionalità e i miglioramenti che si possono effettuare e proprio per questa ragione e per avere certezze in merito, non resta altro che attendere ulteriori informazioni ufficiali che sicuramente l’azienda da Cupertino rilascerà quando crederà che sia il momento opportuno. Anche perché è importante far sapere agli utenti tutto.

