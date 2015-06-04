Skype, arriva un nuovo aggiornamento per Outlook

[caption id="attachment_7813" align="alignleft" width="300"] Skype[/caption] Secondo le ultime indiscrezioni pare proprio che la Microsoft abbia svelato un nuovo Skype per Outlook.com, così si sta lavorando per la distribuzione pubblica della nuova versione dell’app. Tutto questo è stato fatto soprattutto con l’intento di voler migliorare notevolmente Outlook per poter offrire agli utenti un’esperienza completa e soprattutto migliore grazie alle tante novità messe a disposizione. Queste ultime però erano state rese disponibili solo ad una stretta cerchia di utenze che ne stavano valutando i benefici, ma ad oggi dopo varie conferme, il team di Skype ha annunciato tramite il proprio blog ufficiale la presenza della nuova versione ottimizzata. Pian piano infatti quest’app sarà resa disponibile per tutti gli utenti del servizio di posta Microsoft, cercando di poter regalare migliori esperienze agli utenti, avendo come obiettivo un utilizzo più semplice della casella di posta grazie all’applicazione in questione. Accedendo al proprio account di posta, gli utenti potranno trovare il pulsante che aprirà all’interno della sidebar un menu dove saranno disponibili l’elenco degli amici che sono online e tutte le conversazioni più recenti ed un motore di ricerca pere trovare i contatti. Inoltre, cosa importante da ricordare, è che le conversazioni saranno sincronizzate su tutti i dispositivi in cui si utilizza la piattaforma di comunicazione.