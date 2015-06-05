Facebook Messenger si aggiorna e inserisce la posizione

[caption id="attachment_7848" align="alignleft" width="300"] Facebook[/caption] Facebook è il social network più utilizzato e amato del momento, a quanto pare è stata effettuata una modifica che riguarda soprattutto l’app di Messenger. Infatti quest’ultima sarà in grado di condividere i luoghi in maniera esplicita, sempre se l’utente ovviamente acconsente ad utilizzare il servizio di localizzazione. Tutto questo è stato effettuato anche per poter consentire di conoscere e ricordare i momenti più belli ma anche di tenere in mente i luoghi che più si preferiscono. Adesso, quindi, dopo una lunga serie di test, Facebook Messenger consentirà di condividere in maniera più esplicita la propria posizione all’interno di un messaggio dedicato. Per condividere, per esempio, la posizione di un locale, gli utenti dovranno cercarlo e poi condividere la relativa mappa. In questo modo, il destinatario del messaggio potrà conoscere la posizione del ristorante e calcolare distanza e tempo d’arrivo. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni riguardo la situazione di questo aggiornamento che sicuramente farà discutere in quanto molte persone gradiranno, mentre altre preferiranno mantenere la privacy e quindi nasceranno ulteriori discussioni. Ci si aspetta veramente tanto quindi da tutte queste modifiche che l’azienda di Mark Zuckerberg sta effettuando, proprio per consentire ai suoi utenti di avere ottime esperienze.