Street View consentirà di visualizzare il fondale oceanico

Redazione Avatar

di Redazione

05/06/2015

[caption id="attachment_10492" align="alignleft" width="300"]Street View Street View[/caption] Secondo le ultime indiscrezioni pare che siano state effettuate delle modifiche per Street View e proprio grazie a queste ultime si potranno vedere le profondità degli oceani. Tutto questo è stato reso possibile a delle foto scattate a 360 gradi nelle profondità dei vari mari, si tratta di un evento molto importante in quanto il fondale oceanico ha sempre suscitato un forte interesse da parte di tutti, sia grandi e sia piccini e non resta altro che scoprirli grazie a questo nuovo fantastico aggiornamento regalato da Google. Ecco quanto è stato detto a riguardo: “Coprendo oltre il 70% della superficie terrestre, l’oceano rimane uno dei più inesplorati e sconosciuti ecosistemi del pianeta. Casa per la maggior parte delle forme di vita presenti sulla Terra, l’oceano funge da sistema di supporto per le creature che la abitano, influendo su tutto: dal meteo alle piogge, fino all’ossigeno che respiriamo. Nonostante la sua fondamentale importanza, si sta modificando rapidamente a causa di cambiamenti climatici, inquinamento e sfruttamento da parte dei pescatori, rappresentando oggi uno degli ambienti maggiormente in pericolo”. Non resta quindi che sfruttare al meglio questa nuova funzionalità per poi poter finalmente scoprire il fondale oceanico e non solo grazie alle foto.

