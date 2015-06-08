Nintendo NX, la nuova console a breve sarà disponibile

[caption id="attachment_10507" align="alignleft" width="300"] Nintendo NX[/caption] Pochi giorni fa una voce ha iniziato a circolare e dice che la prossima console Nintendo, nome in codice la Nintendo NX, userebbe il sistema operativo open source Android al suo interno. A quel tempo, molti siti hanno evidenziato i vantaggi dell'utilizzo di un tale sistema operativo ben definito e alcuni svantaggi. Ma quei punti sono ora muti come Nintendo ha confermato la notizia è falsa. La Nintendo NX sicuramente non utilizzerà Android. La nuova piattaforma non, consentirà un facile accesso per gli ecosistemi Android esistenti, o anche prendere l'approccio di Amazon di rendere Android proprio. Cosa che sembra probabile è che la NX seguirà la PS4 e Xbox Uno per l'adozione di un pacchetto hardware x86. E 'più conveniente per farlo pur essendo in grado di offrire le immagini 1080p 60fps attesi e riprodurre l'esperienza. Naturalmente, Nintendo ci sorprende ultimamente con le sue decisioni di hardware, ma pare che abbiano imparato una dura lezione con la Wii U e vorranno colpire tutti con una console di prossima generazione. Non si pensa però che sarà entro la fine dell'esercizio finanziario, quindi potrebbe essere che l'E3 2016 sarà la sede in cui abbiamo finalmente la possibilità di vedere il prossimo hardware della società.