Apple Music, la nuova mossa dell'azienda da Cupertino

[caption id="attachment_7269" align="alignleft" width="300"] Apple sbarca su Android con Beats Music[/caption] Apple ha finalmente preso le coperture per il suo servizio di musica e parla a seguito dell'acquisizione 2014 Beats. Si chiama Apple Music e sta andando contro del calibro di Spotify, Google Play Music, e Tidal. Per differenziare le sue nuove ambizioni musicali, Apple Music avrà tre caratteristiche principali. Ci sarà un servizio di streaming musicale con modalità "esperto", un servizio radio in diretta via internet chiamato Beats One, e di una rete sociale artista centrato chiamato Connect. La parte di streaming del servizio non ha un aspetto molto diverso rispetto alla concorrenza sulla superficie. Si apre l'applicazione, e bisogna selezionare alcuni generi e artisti che piacciono, e si costruiscono stazioni suggerite. È anche possibile cercare qualsiasi cosa che si desidera ascoltare. Beats Uno potrebbe essere la mossa più aggressiva da parte di Apple per quanto riguarda la musica. Ha assunto professionisti di host e DJ, mettendo a segno una stazione radio online di tutto il mondo. Piuttosto che essere un flusso senza fine di canzoni come molti servizi radio su Internet, questo sarà curata e gestita da personalità tra Zane Lowe a Los Angeles, Ebro Darden a New York, e Julie Adenuga a Londra. Apple ha fatto diverse allusioni alla speciale programmazione e dei contenuti che sarà offerta su Beats One, ma la natura della programmazione è ancora chiaro.