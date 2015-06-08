Problemi per Flickr, arriva un nuovo prodotto Google
08/06/2015
Google una volta aveva un prodotto di gestione denominato foto Picasa, ma è stato sostituito da un nuovo modulo di Google+ diversi anni fa. Ad oggi Google, ha annunciato il lancio del suo nuovo prodotto di gestione delle foto dedicato chiamato opportunamente Foto. È disponibile su Android, iOS, e il web, e offre spazio illimitato per foto e video. Questo è un fiasco per Flickr. Non è completamente illimitata se si desidera ottenere specifiche, però. La precedente offerta per la memorizzazione foto illimitata sarebbe ridimensionata. Ora, si può avere spazio illimitato per qualsiasi immagine fino a 16MP e video a 1080p o inferiore. Flickr ha avuto una rinascita di recente quando ha iniziato ad offrire un terabyte di spazio di archiviazione per le foto senza, il costo di nuove foto app sembra molto simile alla foto del componente di Google +, ma ha alcuni nuovi trucchi. In una torsione piuttosto iOS-ish, è possibile ingrandire e ridurre il flusso principale con un gesto multitouch. In questo modo si passa da una linea temporale di giorni alla settimana, mesi o anni. Selezione delle immagini per la condivisione o la cancellazione è anche più facile. Il nuovo assistente di zona della app consente di assemblare le storie di foto e montaggi video pure. Foto quindi è un modulo interessante da scoprire.
