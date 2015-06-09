Il sistema iOS 9 presto sarà presentato per i dispsositivi Apple

[caption id="attachment_10513" align="alignleft" width="300"] iOS 9[/caption] Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni, pare che si stia parlando molto del sistema operativo iOS 9. Tutto questo perché la Apple ha presentato quest’ultimo all’evento WWDC 2015 ed ecco di seguito le caratteristiche. La grafica è stata ovviamente ereditata dal sistema operativo precedente con l’aggiunta di alcune novità per poter semplificare e rendere comodo l’utilizzo. Questo è stato reso possibile grazie alla presenza di alcuni task quotidiani che sono stati automatizzati, ad esempio chi pratica jogging potrà inserire le cuffie e vedere la riproduzione automatica della playlist per il workout. Si parla anche di News che sarà una nuova applicazione che è nata per mostrare i giornali digitali, posando l’interesse sulle notizie del giorno e non solo e soprattutto prestando attenzione alla privacy degli utenti. Con questo sistema operativo iOS 9, migliorerà anche l’esperienza con gli iPad con una barra che permette di effettuare scorciatoie sulla tastiera e di gestire il cursore al meglio, una sorta di multitasking evoluto. Tutto questo è stato fatto dalla Apple per cercare di regalare esperienze migliori a tutti gli utenti e soprattutto per regalare funzionalità interessanti. Non resta altro che attendere ulteriori informazioni a riguardo per poter poi scoprire le funzioni e altre informazioni importanti.