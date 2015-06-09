Facebook, abbandonato il progetto per la diffusione di internet

[caption id="attachment_7848" align="alignleft" width="300"] Facebook[/caption] Facebook è il social network più utilizzato e discusso del momento, secondo le ultime indiscrezioni pare che sia stato abbandonato il progetto che riguarda un lancio del satellite per offrire accesso alla rete ai paesi del terzo mondo. Tutto questo è stato abbandonato poiché il progetto è troppo oneroso e quindi si prevede almeno un miliardo di dollari da investire e questo sarebbe veramente eccessivo per l’azienda di Mark Zuckerberg. Nonostante l’abbandono del progetto però, Facebook ha deciso di voler assolutamente continuare a lavorare per trovare una soluzione a tutto questo, cercando di offrire questo servizio di rete ai paesi che ne necessitano. L’obiettivo di internet era quello di collegare in modo veloce tutto il mondo e Mark Zuckerberg vuole provare a rendere tutto questo possibile. Si tratta di un gesto nobile e soprattutto importante ma comunque difficile da portare avanti e proprio per questo il fondatore di Facebook sta cercando di lavorare al massimo per rendere possibile questo progetto in un altro modo, magari meno costoso e che possa avvicinare anche terzi per poter concludere affari ed espandere il nodo del web anche ai paesi più poveri. Non resta che attendere una svolta per questi paesi e quindi una notizia positiva per l’attuazione del progetto.