Il sistema eCall arriverà nel 2018 a discrezione dell'UE
di Redazione
09/06/2015
[caption id="attachment_9172" align="alignleft" width="300"] eCall[/caption] Le ultime news rivelano che eCall è un nuovo sistema di chiamata automatica che è stato imposto dall’Unione Europea e consente di rendere la vita in auto più sicura per tutti gli utenti. Questo è possibile grazie al supporto alla tecnologia anche se bisogna attendere fino a marzo del 2018 per avere una svolta concreta. Si tratta di un vero passo avanti per rendere sicuro il viaggio sulle strade e tutto grazie al sistema sopracitato. Tutto questo è stato ideato per poter risolvere problemi soprattutto quando una persona farà un incidente in un luogo poco popolato, oppure se tutti i presenti sono impossibilitati a chiamare gli aiuti. Secondo le stime dell’azienda inoltre pare proprio che questo nuovo sistema potrà ridurre i tempi di intervento fino al 50%. Le vittime sulla strada sono molte e l’Unione Europea vuole arrivare finalmente a ridurre il numero di queste ultime per rendere sicuri i viaggi di tutti. Il sistema in questione consentirà di effettuare una chiamata immediata al 112 dando tutti i dati utili per poter far arrivare i soccorsi quanto prima possibile. La chiamata partirà in modo automatico e indipendente, inviando così coordinate e altri dati importanti, non resta altro che attendere ulteriori informazioni.
