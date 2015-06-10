Uno degli smartphone più venduti al mondo è sicuramente il Samsung Galaxy nelle sue varie edizioni sempre di grande successo; il sistema operativo di questo tipo di smartphone è Android, uno dei sistemi operativa più usati sui telefonini di diverse case produttrici, tra i telefonini con sistema operativo Android il Samsung Galaxy è il più venduto non solo in Italia ma anche nel mondo.
Il successo mondiale degli smartphone Galaxy è dovuto anche alla possibilità di avere diverse app che forniscono moltissime funzionalità utili in svariate occasioni quotidianamente per il lavoro, lo studio o lo svago; alcune delle app più famose e sicuramente presenti su ogni smartphone sono sicuramente quelle dei maggiori social network come facebook e twitter, e quelle di e-mail, video chiamate e messaggistica come: Gmail, Skype e Whatsapp; al di là di queste applicazioni sicuramente le più diffuse a livello mondiale ce ne sono altre che sarebbe sempre utile avere installate sul proprio telefonino tra queste vediamo le dieci più utili; ecco la top 10 delle app per Samsung Galaxy:
1. Google Drive
Tra le app più utili per android e quindi anche per Samsung Galaxy c'è sicuramente google drive, si tratta di uno spazio di archiviazione in cloud, in cui salvare ogni tipo di file, compresi anche gli allegati delle mail, il servizio offre 15 Gb di spazio gratis, l'app permette anche di scrivere o scannerizzare documenti direttamente con lo smatphone e inoltre consente di condividere file e cartelle senza doverli allegare alle e-mail.
2. Amazon Kindle
Un'altra app molto utile è l'app Amazon Kindle che permette di usare il proprio smatphone Samsung Galaxy come se fosse il famoso dispositivo Kindle venduto da Amazon e quindi per leggere direttamente in formato digitale i propri libri preferiti e tanto altro.
3. News Republic
Se si vuole restare sempre aggiornati riguardo le ultime notizie un'ottima applicazione è sicuramente News Republic; si tratta, infatti, di un aggregatore di notizie da varie fonti on-line che vengono poi suddivise per argomento.
4. Facile.it
Si tratta di un'app di grande successo per gli utenti Samsung Galaxy grazie ai servizi in app dedicati a tantissime esigenze. Tra i più utilizzati dell'applicazione e della versione desktop del sito, vi è quello del confronto dei preventivi del mutuo per la seconda casa accessibile in questa sezione
e il confronto delle polizze rc auto con erogazione della polizza in tempi brevi e a prezzi vantaggiosi.
5. VLC Media Player + Hubi
Per guardare video e film direttamente sullo schermo del telefonino è opportuno installare l'app di VLC Media Player, si tratta di uno dei migliori lettori video disponibile, è utile installare contestualmente anche l'app Hubi che permette di aprire i video in streaming su VLC.
6. Rai.tv
Se si vuole guardare la televisione sul proprio Galaxy è consigliabile installare l'app Rai.tv che permette di guardare sullo schermo dello smartphone tutti i 14 canali Rai ed inoltre di rivedere i programmi trasmessi negli ultimi 7 giorni dai canali Rai1, Rai2, Rai3 e Rai5.
7. Endomondo
Si tratta di un'app dedicata agli sportivi, infatti permette di tenere traccia di tutti gli allenamenti sportivi e le sessioni di corsa effettuate, permettendo inoltre di condividerne i risultati su Facebook.
8. Chrome Browser
Questa app permette di utilizzare Google Chrome come browser anche sugli smartphone Samsung Galaxy; Chrome si integra anche con l'accont Google e permette l'importazione dal PC di cronologia e preferiti.
9. 1Weather
Per chi vuole rimanere sempre aggiornato sulle previsioni meteo una delle migliori app disponibili è 1Weather, che permette di consultare in ogni momento le previsioni e presenta anche un widget per lo schermo.
10. SideSync
Si tratta di un'applicazione molto utile dato che permette di scambiare i file tra il telefonino e il PC e consente anche di controllare lo smartphone dal computer.