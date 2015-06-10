Android Pay il sistema di pagamento semplice di Google

[caption id="attachment_10467" align="alignleft" width="300"] Android Pay[/caption] Android Pay è un sistema di pagamento della Mountain View e a quanto pare si parla di pagamenti veloci in mobilità. Questo sistema è stato presentato anche all’evento Google I/O 2015 e a quanto pare potrà essere impiegato per l’acquisto di beni e non solo ma anche di servizi e qualsiasi altro tipo di negozi o applicazioni. Il funzionamento di questo sistema di pagamento non è assolutamente complicato, anzi al contrario è molto semplice e nel caso in cui ci si trovi in un negozio fisico basta semplicemente avvicinare il proprio dispositivo al lettore di pagamento per poi autorizzare la transazione istantanea. Questo tipo di tecnologia è stata già provata negli Stati Uniti e qui si può contare anche su altri partner come ad esempio American Express, MsterCard, Discover, Visa e tanti altri operatori telefonici come ad esempio T – Mobile, Verizon e At & T. Dunque non resta altro che attendere che il sistema Android Pay arrivi anche in Italia con i suoi partner, e secondo le ultime indiscrezioni arriverà molto presto in quanto si lavora con i partner per regalare questa fantastica esperienza a tutti gli utenti italiani che hanno intenzione di provare questo nuovo tipo di pagamento e non solo.