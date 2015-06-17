L'iPhone 6 S sarà realizzato in alluminio resistente

[caption id="attachment_9651" align="alignleft" width="300"] iPhone 6S[/caption] L’iPhone 6 S è il dispositivo più discusso del momento in quanto fa parlare di se nonostante non sia ancora uscito. Il dispositivo in questione potrebbe arrivare con un materiale molto più resistente, ovvero un nuovo tipo di alluminio più resistente e versatile della serie 7000. Si tratta di smartphone molto più resistenti e soprattutto molto affidabili e quindi che possono mantenere tranquilli gli utenti. Sono anche sorte indiscrezioni che riguardano lo spessore degli smartphone in questione, e quindi si evince che rispetto alle versioni attuali il dispositivo avrà uno spessore lievemente più ampio per poter incorporare al meglio Force Touch. Queste novità quindi non consentirebbero solo di avere maggiore resistenza, ma anche di evitare maggiori aumenti di peso del telefono così da poter poi evitare aumenti di peso del dispositivo. L’iPhone 6 S lo si potrà ammirare in versione oro oppure anche oro rosa anche se non si sa se tutte queste notizie siano certe in quanto la Apple non ha ancora dato delle sue conferme. Non resta altro quindi che attendere ulteriori informazioni ufficiali, per poter poi trarre delle conclusioni a riguardo, poiché si tratta di un dispositivo attesissimo dall’utenza esperta e non del settore della tecnologia Apple.